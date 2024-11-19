Глави МЗС країн «Великої пʼятірки» ЄС та Британії зустрілись у Варшаві

У Варшаві проходить зустріч міністрів закордонних справ країн «Великої пʼятірки» Євросоюзу (Польща, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія) та Великої Британії.

Під час переговорів, до яких приєдналася майбутній верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, обговорюються ключові питання геополітичної ситуації в Європі, підтримка України, питання обороноздатності та трансатлантичне співробітництво.

В ефірі RMF.FM глава МЗС Польщі у вівторок заявив, що під час цієї зустрічі підніматимуться «найважливіші питання». «Зокрема, йтиметься про готовність найбільших країн ЄС знайти фінансування для закупівлі боєприпасів, інвестування в український оборонний сектор та надання Україні додаткової бойової техніки для зміцнення її переговорних позицій у наступному році, коли російська економіка почне занепадати», – підкреслив Сікорський.