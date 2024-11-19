Політика

Глави МЗС країн «Великої пʼятірки» ЄС та Британії зустрілись у Варшаві
19 Листопада 2024 11:43
читать на русском →
єс, польща
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Варшаві проходить зустріч міністрів закордонних справ країн «Великої пʼятірки» Євросоюзу (Польща, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія) та Великої Британії.

Під час переговорів, до яких приєдналася майбутній верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, обговорюються ключові питання геополітичної ситуації в Європі, підтримка України, питання обороноздатності та трансатлантичне співробітництво.

В ефірі RMF.FM глава МЗС Польщі у вівторок заявив, що під час цієї зустрічі підніматимуться «найважливіші питання». «Зокрема, йтиметься про готовність найбільших країн ЄС знайти фінансування для закупівлі боєприпасів, інвестування в український оборонний сектор та надання Україні додаткової бойової техніки для зміцнення її переговорних позицій у наступному році, коли російська економіка почне занепадати», – підкреслив Сікорський.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
19 Листопада 2024 11:25

Атака на Глухів Сумської області: кількість загиблих зросла до 10
19 Листопада 2024 10:25

“Україні потрібно більше зброї та рішучих союзників”, – Шмигаль прокоментував удар по Глухову
19 Листопада 2024 09:48

Вашингтон не коментує повідомлень про дозвіл Україні атакувати вглиб РФ
19 Листопада 2024 09:29

Сили ППО знищили 51 ворожий дрон
19 Листопада 2024 08:35

Удар по гуртожитку у Глухові на Сумщині: 6 людей загинуло,серед них дитина 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
усі думки