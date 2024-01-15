Політика

Главу Пентагону Остіна виписали з лікарні

15 Січня 2024 19:34
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Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні в понеділок, 15 січня, після двох тижнів лікування ускладнень через рак простати, пише AP.

Очікується, що Остін працюватиме з дому, поки одужує.

Дата повернення глави Міноборони США до Пентагону, а також те, як лікування вплине на поїздки та інші заходи, поки невідомі.

70-річного Остіна госпіталізували до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда 22 грудня, і він переніс операцію з лікування раку, який був виявлений раніше під час планового обстеження. Через тиждень у нього розвинулася інфекція, і 1 січня його госпіталізували і помістили у відділення інтенсивної терапії.

Пентагон приховував від громадськості, Білого дому та Конгресу хворобу і госпіталізацію Остіна щонайменше кілька днів, що викликало серйозну політичну реакцію.


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