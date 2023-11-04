Глава Єврокомісії прибула до Києва

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у суботу, 4 листопада, прибула з неоголошеним візитом до Києва. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі депутат Верховної ради Ярослав Железняк.

Очікується, що голова Єврокомісії виступить із промовою в українському парламенті. Візит Урсули фон дер Ляйєн до Києва відбувається напередодні доповіді ЄС на тему прогресу, який Україна досягла на шляху підготовки до вступу до Євросоюзу. Ця доповідь має бути представлена наступного тижня.

Це вже п’ятий із початку війни візит голови Єврокомісії до України.