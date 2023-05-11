Політика

Глава російської військової корпорації володіє в Чехії нерухомістю на €8 млн

11 Травня 2023 12:07
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санкції

У новому розслідуванні Фонду боротьби з корупцією – команди Олексія Навального повідомляється, що родичі голови Корпорації “Тактичне ракетне озброєння” Бориса Обносова володіють у Чехії нерухомістю на суму понад 8 млн євро.

Зятю Обносова Ростиславу Зорикову через компанії Alterra s.r.o. та Riomax s.r.o. належить чотириповерховий будинок у празькому районі Жижків, вартість якого оцінюється у 6 млн євро. Зориков володіє у Празі пентхаусом вартістю понад мільйон євро. Як мешканці на дзвінку вказані Ростислав Зориков та його дружина Ольга Зорикова, дочка Бориса Обносова.

У тому ж будинку виявлено квартиру, оформлену на батька Зорикова. Ростиславу Зорикову та його брату Данилу належать й інші квартири у Празі.

Офіційно зарплата Обносова складає 37 тисяч карбованців на місяць, при цьому він колекціонує дорогі автомобілі.

“Корпорація “Тактичне ракетне озброєння””, щодо якої введено санкції ЄС, є виробником протикорабельних, радіолокаційних та багатоцільових ракет. Команда Навального повідомляє, там були виготовлені ракети Х-101 та Х-22, якими російська армія атакує, зокрема, житлові будинки в Україні. 28 квітня 2023 року такими ракетами російські війська завдали удару по дев’ятиповерховому будинку в Умані, внаслідок чого загинули 23 людини, зокрема шість дітей.


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