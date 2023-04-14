Глава Пентагону розпорядився перевірити механізм доступу до розвідданих

Глава Пентагону Ллойд Остін наказав переглянути процедури контролю доступу до розвідданих, передає CNN.

“Як міністр оборони я також без вагань вживу будь-яких додаткових заходів, необхідних для захисту секретів нашої країни”, – цитує телекомпанія заяву Остіна.

Як зазначає глава Пентагону, він доручив своєму заступнику з розвідки та безпеки вивчити “процедури підзвітності та контролю в міністерстві, щоб інформувати нас про наші зусилля щодо запобігання подібним інцидентам”.

“Пентагон у тісній співпраці з розвідувальною спільнотою та нашими міжвідомчими партнерами продовжить розгляд наслідків для національної безпеки цього несанкціонованого розкриття інформації”, – додав Остін.

На сайті Пентагону також опубліковано посібник Міністерства оборони США щодо відповідальності за секретну інформацію.

У документі йдеться, що несанкціоноване розкриття секретної інформації “не змінює секретного характеру інформації”, а “відсутність належного захисту секретної інформації є інцидентом безпеки, про який слід доповісти”.

Персоналу рекомендується не обговорювати секретну інформацію з неуповноваженими особами, не завантажувати та не відкривати документи з маркуванням секретності зі сторонніх сайтів – ні вдома, ні на роботі.

“Персонал, який має доступ до секретної інформації, є довіреним зберігачем цієї інформації, і відповідальність за захист секретної інформації є довічною вимогою для кожної особи, яка отримала допуск до секретних даних”, – наголошується в документі.

Раніше повідомлялося, що співробітники ФБР затримали військовослужбовця Повітряної гвардії США, який пов’язаний із масштабним витоком секретних даних Пентагону.

За його даними, йдеться про 21-річного Джека Тейшейра, який служить у масачусетському підрозділі Національної гвардії США.

За інформацією джерел Associated Press, Тейшейра якраз спеціалізувався на роботі з розвідданими, і він керував чатом, у якому були опубліковані секретні документи.