Політика

Глава Пентагону Остін керував операцією в Ємені з лікарні – CNN

12 Січня 2024 07:55
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Міністр оборони США Ллойд Остін віддавав накази і контролював удари по базах хуситів в Ємені з лікарні «за допомогою повного набору захищених засобів зв’язку», заявив високопоставлений представник оборонного відомства, повідомляє CNN.

«Міністр Остін віддав сьогодні наказ Центральному командуванню США про нанесення ударів і контролював ситуацію в режимі реального часу за допомогою повного набору засобів захищеного зв’язку», — сказав чиновник.

За словами чиновника, після нанесення ударів Остін поговорив із Радою національної безпеки, головою і командувачем, щоб дати первинну оцінку ситуації після нанесення ударів.

Представник оборонного відомства розповів, що з вівторка до четверга Остін двічі говорив із президентом Джо Байденом і «провів кілька щоденних дзвінків» із головою Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльзом К. Брауном, командувачем Центрального командування США генералом Еріком Курилою та Радою національної безпеки, «щоб обговорити варіанти дій у відповідь та їхнє виконання після дозволу президента».

За словами представника оборонного відомства, в останні 72 години він «був активно залучений у спостереження і керівництво сьогоднішніми ударами».

70-річний Остін з 1 січня перебуває в лікарні Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда — цей факт Пентагон приховував від громадськості, Білого дому та Конгресу протягом більшої частини минулого тижня, що викликало серйозну політичну реакцію.


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