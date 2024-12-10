Політика

Глава МЗС Угорщини анонсував дві миротворчі ініціативи щодо України цього тижня
10 Грудня 2024 21:42
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мзс, Угорщина, україна
Петер Сійярто / Фото з відкритих джерел

Цього тижня Угорщина продовжить свою “миротворчу місію” щодо України, повідомив міністр закордонних справ Петер Сійярто наступного дня після зустрічі прем’єр-міністра Віктора Орбана з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Про це він заявив на брифінгу в Будапешті, передає агентство AFP

Сійярто зазначив, що під час переговорів у США стало зрозуміло, що підтримка миру в Україні є важливою для тих, хто в захваті від перемоги Трампа на виборах.

Міністр закордонних справ Угорщини анонсував, що протягом цього тижня відбудеться щонайменше дві події в рамках миротворчої місії Угорщини, одна з яких має відбутися найближчими днями. Втім, він не уточнив жодних конкретних деталей.

Нагадаємо, що Орбан вже двічі цього року відвідував Трампа в Мар-а-Лаго, а під час кожної з цих зустрічей обговорювали ситуацію в Україні.


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