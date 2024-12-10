Глава МЗС Угорщини анонсував дві миротворчі ініціативи щодо України цього тижня

Цього тижня Угорщина продовжить свою “миротворчу місію” щодо України, повідомив міністр закордонних справ Петер Сійярто наступного дня після зустрічі прем’єр-міністра Віктора Орбана з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Про це він заявив на брифінгу в Будапешті, передає агентство AFP.

Сійярто зазначив, що під час переговорів у США стало зрозуміло, що підтримка миру в Україні є важливою для тих, хто в захваті від перемоги Трампа на виборах.

Міністр закордонних справ Угорщини анонсував, що протягом цього тижня відбудеться щонайменше дві події в рамках миротворчої місії Угорщини, одна з яких має відбутися найближчими днями. Втім, він не уточнив жодних конкретних деталей.

Нагадаємо, що Орбан вже двічі цього року відвідував Трампа в Мар-а-Лаго, а під час кожної з цих зустрічей обговорювали ситуацію в Україні.