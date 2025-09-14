Польща пропонує країнам Заходу закрити небо над Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після інцидентів із проникненням російських дронів у повітряний простір його країни запропонував Заходу розглянути можливість перехоплення російських дронів та ракет ще в українському небі, пише Tagesschau.

«Якщо мене особисто запитати: нам варто над цим замислитися», — сказав він в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung. За словами міністра, технічно НАТО та ЄС здатні реалізувати таке рішення, однак ухвалювати його Польща не може самостійно — лише разом із союзниками.

Реклама

Реклама

Окрім того, Сікорський закликав до скоординованих дій проти російської «тіньової флотилії» у Балтійському морі. Він запропонував, аби Німеччина або навіть НАТО створили контрольну морську зону у Північному морі, щоб відслідковувати вхід старих російських суден в акваторію Балтики.

«Якщо хоча б одне з цих російських суден, два з яких уже затонули в Азовському морі, піде на дно в Балтійському морі, ми зіткнемося з екологічною катастрофою небачених масштабів», — попередив глава МЗС Польщі.