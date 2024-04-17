Політика

Глава МЗС Норвегії відвідав з візитом Одесу та Кишинів

17 Квітня 2024 14:10
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норвегія, одеса
Еспен Барт Ейде / Getty Images

Міністр МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде приїхав до Одеси та Кишиніва, де оголосив про виділення 6,4 млн доларів на гуманітарну допомогу Молдові та українським біженцям.

Про це йдеться у дописі глави МЗС Норвегії в соцмережі X та повідомленні норвезького уряду.

“Губернатор Олег Кіпер показав мені житловий будинок в Одесі, повністю зруйнований безпілотником іранського виробництва Shaheed під час російської атаки, внаслідок чого загинули 12 людей, у тому числі немовля. Норвегія сприяє відбудові в Україні через Програму підтримки Нансена”, – зазначив Ейде.

Згідно з повідомленням уряду, гуманітарна допомога Норвегії призначена як для надання допомоги в гострій фазі, так і для того, щоб допомогти українським біженцям і молдаванам, які постають перед економічнимии труднощами, процвітати в майбутньому. Цивільна підтримка Норвегії також буде використана для розбудови молдовської держави та розвитку ефективних, міцних соціальних інститутів у довгостроковій перспективі.


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