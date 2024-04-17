Глава МЗС Норвегії відвідав з візитом Одесу та Кишинів

Міністр МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде приїхав до Одеси та Кишиніва, де оголосив про виділення 6,4 млн доларів на гуманітарну допомогу Молдові та українським біженцям.

Про це йдеться у дописі глави МЗС Норвегії в соцмережі X та повідомленні норвезького уряду.

“Губернатор Олег Кіпер показав мені житловий будинок в Одесі, повністю зруйнований безпілотником іранського виробництва Shaheed під час російської атаки, внаслідок чого загинули 12 людей, у тому числі немовля. Норвегія сприяє відбудові в Україні через Програму підтримки Нансена”, – зазначив Ейде.

Згідно з повідомленням уряду, гуманітарна допомога Норвегії призначена як для надання допомоги в гострій фазі, так і для того, щоб допомогти українським біженцям і молдаванам, які постають перед економічнимии труднощами, процвітати в майбутньому. Цивільна підтримка Норвегії також буде використана для розбудови молдовської держави та розвитку ефективних, міцних соціальних інститутів у довгостроковій перспективі.