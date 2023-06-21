Глава МЗС Литви: “Саміт НАТО буде історичним через досягнення або через втрачені можливості”

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що саміт НАТО у Вільнюсі стане історичним або через його досягнення, або через втрачені можливості.

Про це пише LRT.

“Є ті, хто каже, що саміт буде історичним у будь-якому разі, питання тільки в тому, чи буде він історичним через досягнення або через втрачені можливості. Чи є така ймовірність? Вона дійсно існує”, – сказав Ландсбергіс.

Він зазначив, що хоче вірити, що час, які залишився до саміту, “дасть нам як Альянсу можливість заповнити ці прогалини і просунутися до більш історичної зустрічі лідерів у Вільнюсі”, і Україна отримає чіткий сигнал про перспективи членства в НАТО.

“Литва є одним із членів НАТО, загалом їх 31, і в нас є політична позиція, ми її захищаємо, ми допомагаємо Україні всіма інструментами і всіма силами”, – наголосив Ландсбергіс.

Крім того, він висловив сподівання, що саміт відвідає президент України Володимир Зеленський і назвав його приїзд важливим.