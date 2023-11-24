Політика

Глава Міноборони Нідерландів стурбована позицією ультраправої партії щодо України

24 Листопада 2023 14:29
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україна, Нідерланди, міноборони

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, яка йде у відставку, стурбована позицією ультраправої PVV (Партія свободи) Герта Вілдерса щодо Росії та війни в Україні.

Про це повідомляє NOS.

Зазначається, що Оллонгрен отримує питання з-за кордону, де є побоювання, що Нідерланди не нададуть винищувачів F-16 та іншу військову підтримку, якщо партія Герта Вілдерса увійде до уряду.

“Я сподіваюся і очікую, що ця підтримка триватиме… Але так, PVV є найбільшою партією. У минулому PVV ніколи не виявляла ентузіазму щодо підтримки України, до того, вона також мала проросійські погляди”, – сказала Оллонгрен.

Вона також висловила сподівання, що сторони, які вестимуть переговори про створення нової коаліції, “усвідомлюють, що йдеться також про нашу безпеку, і ми не можемо відступити за захисні дамби”.

Своєю чергою, глава МЗС Ганке Брюїнс Слот зазначила, що наразі чинний уряд продовжуватиме здійснювати поточну політику, включно з підтримкою України.

Вона очікує, що найближчим часом доведеться багато пояснювати щодо процесу формування уряду в Нідерландах.

“Тут це відбувається зовсім інакше, ніж в інших країнах, де іноді новий уряд формується лише за кілька днів”, – сказала міністр.


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