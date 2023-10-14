Суспільство

Хімзавод під Брянськом атаковано безпілотниками

14 Жовтня 2023 15:53
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бпла

Внаслідок атаки дронів на хімічний завод у місті Сєльцо Брянської області, скоєної в ніч на 13 жовтня, пошкоджено дах та вентиляційну камеру виробничого приміщення, повідомляє Telegram-канал ASTRA.

За інформацією джерел видання, один безпілотник був знешкоджений, а другий упав на дах заводу, який виготовляє вибухові речовини.

Водночас, за даними російського Telegram-каналу Baza, український безпілотник “Рубака”, споряджений боєприпасом КЗ-6 та пластичною вибуховою речовиною типу “С-4”, також 13 жовтня впав на території виправної колонії у Брянській області. Канал зазначає, що це була вже третя за тиждень спроба ЗСУ атакувати цю колонію.


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