Хімзавод під Брянськом атаковано безпілотниками

Внаслідок атаки дронів на хімічний завод у місті Сєльцо Брянської області, скоєної в ніч на 13 жовтня, пошкоджено дах та вентиляційну камеру виробничого приміщення, повідомляє Telegram-канал ASTRA.

За інформацією джерел видання, один безпілотник був знешкоджений, а другий упав на дах заводу, який виготовляє вибухові речовини.

Водночас, за даними російського Telegram-каналу Baza, український безпілотник “Рубака”, споряджений боєприпасом КЗ-6 та пластичною вибуховою речовиною типу “С-4”, також 13 жовтня впав на території виправної колонії у Брянській області. Канал зазначає, що це була вже третя за тиждень спроба ЗСУ атакувати цю колонію.