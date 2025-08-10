Гігантський герб України з’явився на полі у Дніпропетровщині

На одному з полів біля села Варварівка, що поблизу Павлограда, з’явився гігантський тризуб – державний герб України. Його намалював звичайний агроном під час жнив.

Як повідомляє 056.ua, щоб реалізувати задум, фермер Дмитро спершу ретельно спроєктував зображення на карті, розрахував розміри і траєкторії, а вже потім вивів величезний символ на полі.

Реклама

Реклама

Результат вразив не лише односельців, а й користувачів соцмереж – відео з дрона, на якому видно герб з висоти, лише за кілька днів набрало шаленої популярності.

За даними Deep State, патріотичний витвір розташований приблизно за сто кілометрів від сірої зони. Попри близькість до бойових дій, люди тут не втрачають духу – навпаки, знаходять нові способи показати свою любов до України.