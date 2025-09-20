Генштаб: ЗСУ просунулися на Сіверському і Куп’янському напрямку на 200 метрів, на Новопавлівському – до 3 км

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на ключових напрямках. Станом на 16:00 20 вересня зафіксовано 79 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися атакувати біля Мирного. Українські підрозділи відбили штурм, знищили живу силу ворога та просунулися на окремих ділянках до 200 метрів.

Найгарячіше залишається під Покровськом: від початку доби росіяни здійснили 23 спроби штурмів у районах низки населених пунктів, зокрема Володимирівки, Родинського та у напрямку Новопавлівки. Наші воїни вже відбили 17 атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники провели успішні пошуково-ударні дії, просунувшись до 3 кілометрів углиб та знищивши значну кількість ворожої піхоти. Є взяті в полон російські військові. Ворог втратив шість спроб прориву, ще шість боїв тривають.

На Сіверському напрямку з початку доби противник тричі атакував у бік Дронівки. В результаті розвідувально-пошукових дій наші оборонці досягли тактичного успіху, просунувшись на деяких ділянках до 200 метрів і знищивши живу силу ворога.

Генштаб підкреслює: українська армія зберігає ініціативу й завдає противнику відчутних втрат.