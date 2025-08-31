Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби 77 зіткнень

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських військ. Від початку доби зафіксовано 77 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 31 серпня.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог здійснив 99 обстрілів, включно з трьома із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили три атаки в районах Вовчанська, Глибокого та Красного Першого. На Куп’янському напрямку триває бій у районі Синьківки.

На Лиманському напрямку противник 13 разів атакував позиції поблизу Шандриголового, Карпівки та інших населених пунктів, п’ять боєзіткнень тривають. На Сіверському напрямку відбито три атаки.

На Торецькому напрямку українські воїни зупинили чотири наступальні дії ворога, на Покровському – 32 спроби, з яких 26 успішно відбиті.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 18 атак, шість боєзіткнень тривають, авіаудар КАБами зазнала Гаврилівка.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну невдалу атаку, авіаудару зазнала Одрадокам’янка. На інших напрямках суттєвих змін немає.

Від обстрілів постраждали прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей, а також Велика Береза, яка зазнала удару керованими авіабомбами.