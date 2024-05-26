Політика

Генштаб: загроза прориву окупантів на Харківському напрямку відбита

26 Травня 2024 11:37
генштаб
Ілюстративне фото / Фото 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка

На Харківському напрямку загроза прориву окупантів відбита, забезпечено стійку оборону.

Про це заявили у Генштабі ЗСУ.

“Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат”, – йдеться у зведенні станом на 10:00.

Зокрема, ефективно взаємодіють українська артилерія та піхотні підрозділи. Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Разом з тим, ворог продовжує спроби просунутись вперед з району села Лук’янці – триває бій. Водночас, наші підрозділи продовжують заходи з посилення стійкості оборони.

За уточненою інформацією, вчора ворог втратив на Харківському напрямку 179 осіб живої сили. Крім того, наші воїни знищили танк, бойову бронемашину, три артсистеми і шість автомобілів та спецтехніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбувалися шість бойових зіткнень. Одну атаку відбито. В районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються. Ситуація контрольована.


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