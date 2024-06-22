Генштаб: Висока інтенсивність наступальних дій окупантів спостерігається в районі Торецька

Від початку доби російські загарбники найбільшу активність проявляють на Покровському напрямку, водночас висока інтенсивність наступальних дій окупантів спостерігається в районі Торецька: загальна кількість бойових зіткнень збільшилася до 64, повідомляє Генштаб у зведенні на 13.00 суботи.

Підрозділи Сил оборони жорстко відповідають на штурмові та наступальні дії загарбників, знищують їхню піхоту і техніку, зазначають у Генштабі.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території РФ. “Так, із напрямку Біла Берізка (рф) завдано удару по Нововасилівці, зі Старосілля (рф) по Грабовському, зі Случовська (рф) по Грем’ячу, а також із Козино (рф) по селу Старикове”, – йдеться в повідомленні.

Разом з тим, під постійними атаками ворожої авіації перебуває Харківщина. Зі сторони Бєлгорода (рф) терористи завдали сім ударів чотирнадцятьма КАБами по населеному пункту Липці, з Шебекіно (рф) керованою авіаційною бомбою уразили Вовчанськ.

За сьогодні на Куп’янському напрямку війська противника дев’ять разів штурмували позиції українських захисників в районах Степової Новоселівки, Андріївки, М’ясожарівки та Стельмахівки. По Петропавлівці агресор завдав двох ударів чотирма КАБами. Вісім спроб окупантів просунутися вперед нашими захисниками відбито, триває боєзіткнення поблизу Стельмахівки. Ситуація контрольована.