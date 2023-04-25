Політика

Генштаб уточнив дані щодо втрат росіян: за добу знищено 24 дрони оперативно-тактичного рівня Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 25.04.23 Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 187770 (+690) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3688 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 7151 (+12) од,

артилерійських систем – 2863 (+14) од,

РСЗВ – 539 (+0) од,

засоби ППО ‒ 291 (+2) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2437 (+24),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5784 (+31) од,

спеціальна техніка ‒ 345 (+6). Дані уточнюються. Поділитися:



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