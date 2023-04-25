Політика

Генштаб уточнив дані щодо втрат росіян: за добу знищено 24 дрони оперативно-тактичного рівня

25 Квітня 2023 08:25
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 25.04.23

Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 187770 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3688 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7151 (+12) од,
  • артилерійських систем – 2863 (+14) од,
  • РСЗВ – 539 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 291 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2437 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5784 (+31) од,
  • спеціальна техніка ‒ 345 (+6).

Дані уточнюються.


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