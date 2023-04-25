Генштаб уточнив дані щодо втрат росіян: за добу знищено 24 дрони оперативно-тактичного рівня

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 25.04.23
Орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 187770 (+690) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3688 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7151 (+12) од,
- артилерійських систем – 2863 (+14) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 291 (+2) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2437 (+24),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5784 (+31) од,
- спеціальна техніка ‒ 345 (+6).
Дані уточнюються.
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