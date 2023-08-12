Генштаб: Сили оборони мали частковий успіх в районі Роботиного

Протягом доби російські окупанти завдали 6 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області.

противник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області.

противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки.

під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. На Мар’їнському напрямку , сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області.

, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс та 1 артилерійський засіб на вогневій позиції.