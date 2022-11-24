Генштаб: Ще понад три сотні рашистів знищено, найбільше – на Донеччині

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 24.11.
Орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 85720 (+310) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2898 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5837 (+7) од,
- артилерійських систем – 1889 (+2) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10),
- крилаті ракети ‒ 531 (+51),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 161 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.
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