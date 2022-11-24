Політика

Генштаб: Ще понад три сотні рашистів знищено, найбільше – на Донеччині

24 Листопада 2022 10:30
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 24.11.

Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 85720 (+310) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2898 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5837 (+7) од,
  • артилерійських систем – 1889 (+2) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 531 (+51),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.


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