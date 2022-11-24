Політика

Генштаб: Ще понад три сотні рашистів знищено, найбільше – на Донеччині Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 24.11. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 85720 (+310) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2898 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5837 (+7) од,

артилерійських систем – 1889 (+2) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10),

крилаті ракети ‒ 531 (+51),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 161 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. Поділитися:



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