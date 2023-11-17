Суспільство

Генштаб розповів, яка мета ЗСУ на лівому березі Дніпра

17 Листопада 2023 12:58
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війна

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на лівобережжі Херсонщини українські військові прагнуть відтіснити окупантів якомога далі від правого берега. Проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу.

Після серії успішних дій на лівому березі Дніпра Сили оборони виявляють там шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства окупантів. Також проводять розвідку місць розташування особового складу та техніки російських сил, позицій артилерії тощо, щоб надалі знищити їх.

«Тривають важкі бої. Одна з головних цілей цієї роботи — відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона — тим краще», — наголосили в Генштабі.

Попри достатньо серйозну лінію укріплень та потужний опір росіян, українським військам вдалося провести декілька вдалих та успішних дій, кажуть у Генштабі. Противник намагається вибити ЗСУ із займаних позицій, через що має великі втрати.

Зокрема, майже щодня окупанти здійснюють від 4 до 10 таких спроб. У результаті значних втрат ворог вимушений перекидати підрозділи з інших напрямків, додали в Генштабі.


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