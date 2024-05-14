Суспільство

Генштаб розповів про ситуацію на Харківщині

14 Травня 2024 17:47
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війна
Чоловік тримає собаку в очікуванні евакуаційного автобуса до Харкова з Вовчанська / Фото: REUTERS

Окупанти продовжують наступальні дії на кількох ділянках фронту. Найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 17:00 14 травня.

  • На Харківському напрямку окупанти вже здійснили 13 атак. Зокрема, на напрямках Глибоке —Липці, Шебекіно (РФ) — Вовчанськ, Борисівка — Нескучне. Також росіяни завдали 8 авіаударів. Ведуться бої на околицях Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Сергіївки. Станом на зараз загалом зафіксовано 9 бойових зіткнень. Три з них — досі тривають. Окупанти зазнають втрат.
  • На Лиманському напрямку росіяни два рази безуспішно намагались покращити тактичне положення в районах Іванівки та Тернів.
  • На Краматорському напрямку ворог провів 9 атак. Також три рази завдавав авіаударів в районах Іванівського, Дружби та Північного. Одне боєзіткнення ще триває.
  • На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Активно діє бойова авіація росіян — зафіксовано 13 авіаударів. Загалом цієї доби на напрямку відбулося 30 атак окупантів. Найбільше — в районах Новоолександрівки та Нетайлового.
  • На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак. Противник намагався потіснити українських захисників в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки.
  • На Времівському напрямку зафіксовано 6 безуспішних штурмових дій ворога біля Старомайорського. Окупанти отримали гідну відсіч та відійшли.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Окупанти переважно діють групами піхоти до 1-2 мотострілецьких відділень. Українські сили продовжують стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат, резюмував Генштаб.


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