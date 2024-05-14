Генштаб розповів про ситуацію на Харківщині

Окупанти продовжують наступальні дії на кількох ділянках фронту. Найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 17:00 14 травня.

На Харківському напрямку окупанти вже здійснили 13 атак. Зокрема, на напрямках Глибоке —Липці, Шебекіно (РФ) — Вовчанськ, Борисівка — Нескучне. Також росіяни завдали 8 авіаударів. Ведуться бої на околицях Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Сергіївки. Станом на зараз загалом зафіксовано 9 бойових зіткнень. Три з них — досі тривають. Окупанти зазнають втрат.

На Лиманському напрямку росіяни два рази безуспішно намагались покращити тактичне положення в районах Іванівки та Тернів.

На Краматорському напрямку ворог провів 9 атак. Також три рази завдавав авіаударів в районах Іванівського, Дружби та Північного. Одне боєзіткнення ще триває.

На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Активно діє бойова авіація росіян — зафіксовано 13 авіаударів. Загалом цієї доби на напрямку відбулося 30 атак окупантів. Найбільше — в районах Новоолександрівки та Нетайлового.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак. Противник намагався потіснити українських захисників в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки.

На Времівському напрямку зафіксовано 6 безуспішних штурмових дій ворога біля Старомайорського. Окупанти отримали гідну відсіч та відійшли.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Окупанти переважно діють групами піхоти до 1-2 мотострілецьких відділень. Українські сили продовжують стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат, резюмував Генштаб.