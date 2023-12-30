Суспільство

Генштаб: росіяни намагаються вибити Сили оборони з плацдармів на лівобережжі Дніпра

30 Грудня 2023 20:46
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війна

Російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Проте марно.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки, збільшив кількість авіаударів.

Протягом доби відбулось 49 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовані ракети Х-59 по містам Дніпро та Одеса та ракету “Іскандер” по Запоріжжю. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, лікарні, інша цивільна та промислова інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Архипівка Чернігівської області та Товстодубове Сумської області.
  • Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 40 населених пунктів, серед них Лісківщина, Михальчина Слобода, Грем’яч Чернігівської області; Фотовиж, Волфине, Олександрівка Сумської області; Бочкове, Красне Перше Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в біля Синьківки Харківської області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Піщаного Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки, Надії Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили дві атаки ворога поблизу Макіївки Луганської області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Білогорівки Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де противник намагався відновити втрачене положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Калинівка, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах Степового, Авдіївки та ще 13 – біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 7 безуспішних атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Мар’їнка, Курахове, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка.
  • На Шахтарському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника біля Приютного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника східніше населеного пункту Копані Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Лугівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Кам’янське, Плавні Запорізької області.
  • В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Тягинка, Іванівка, Антонівка та Херсон Херсонської області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Тягинки та Херсону.

Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 11 безуспішних штурмових дій, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають окупантам значних втрат.

Протягом доби українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та три станції радіоелектронної боротьби противника.


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