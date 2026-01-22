Генштаб повідомив про удари по нафтовому терміналу в РФ і радарах у Криму

У ніч на 22 січня Сили оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї РФ та низці об’єктів протиповітряної оборони ворога. Також зафіксовані влучання по військових цілях на тимчасово окупованих територіях України, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора підрозділи Сил оборони уразили нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у населеному пункті Волна Краснодарського краю РФ, який залучений до забезпечення збройних сил Росії. Зафіксовано влучання в ціль, вибухи та пожежу. Розмір завданих збитків уточнюється.

Крім цього, здійснено ураження низки ворожих об’єктів у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, зафіксовані влучання в радіолокаційну станцію 59Н6-Е «Противник-ГЕ» в населеному пункті Лібкнехтівка, радіолокаційну станцію 55Ж6 «Небо-У» в Євпаторії та радіолокаційну станцію 55Ж6М «Небо-М» в населеному пункті Русаківка. Ступінь ураження уточнюється.

Також уражено об’єкти противника на інших тимчасово окупованих територіях, зокрема склад зберігання безпілотників у населеному пункті Новогригорівка Херсонської області, командно-спостережний пункт роти 76 дшд та місце зосередження живої сили противника зі складу 74 омсбр у населеному пункті Селидове Донецької області.

Окремо уточнено результати ураження складу боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога в Дебальцевому на тимчасово окупованій території Донецької області. Підтверджено ураження складу з подальшою масштабною детонацією.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей та зниження воєнно-економічного потенціалу РФ з метою примушення її до припинення збройної агресії проти України.