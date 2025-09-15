        Суспільство

        Генштаб підтвердив звільнення двох командувачів корпусів Сил оборони

        Сергій Бордовський
        15 Вересня 2025 21:01
        Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський / Фото: Суспільне
        Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський / Фото: Суспільне

        Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив інформацію про рішення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського звільнити з посад двох командувачів корпусів Сил оборони.

        Про це повідомляє Суспільне.

        Йдеться про командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та командира 20-го корпусу Максима Кітугіна.

        «Такі кадрові рішення Головнокомандувача пов’язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами. Наслідками неефективного керівництва у смугах відповідальності стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках», — зазначили у Генштабі.

        Водночас там додали, що обидва офіцери продовжать службу на інших посадах.

        15 вересня «Українська правда» з посиланням на джерела у Силах оборони повідомила, що командувачів корпусів звільнили через втрати позицій на Запорізькому напрямку. Зокрема, 17-й корпус під командуванням Сіленка відповідав за ділянку фронту, де українські війська втратили село Кам’янське та частину села Плавні на березі Дніпра.


