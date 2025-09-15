Генштаб підтвердив звільнення двох командувачів корпусів Сил оборони

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив інформацію про рішення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського звільнити з посад двох командувачів корпусів Сил оборони.

Про це повідомляє Суспільне.

Йдеться про командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та командира 20-го корпусу Максима Кітугіна.

«Такі кадрові рішення Головнокомандувача пов’язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами. Наслідками неефективного керівництва у смугах відповідальності стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках», — зазначили у Генштабі.

Водночас там додали, що обидва офіцери продовжать службу на інших посадах.

15 вересня «Українська правда» з посиланням на джерела у Силах оборони повідомила, що командувачів корпусів звільнили через втрати позицій на Запорізькому напрямку. Зокрема, 17-й корпус під командуванням Сіленка відповідав за ділянку фронту, де українські війська втратили село Кам’янське та частину села Плавні на березі Дніпра.