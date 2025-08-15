        Суспільство

        Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ у РФ та пункту управління на ТОТ Донеччини

        Галина Шподарева
        15 Серпня 2025 11:13
        Пожежа в Єнакієвому / Фото: Соцмережі
        У ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України здійснили вогневе ураження низки важливих об’єктів російського агресора.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        У місті Сизрань Самарської області РФ атаковано нафтопереробний завод, який є одним з найбільших у системі “Роснафти”. Підприємство виробляє широкий спектр пального, серед іншого — авіакеросин. Завод бере участь у забезпеченні збройних сил РФ.

        “Ціль уражено, зафіксовано пожежу і вибухи”, — зазначили в Генштабі.

        Також ЗСУ завдали удару по пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії ЗС РФ у місті Єнакієве на тимчасово окупованій території Донецької області. Результати ураження цілі уточнюються.


