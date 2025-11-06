        Суспільство

        Генштаб підтвердив удари по Волгоградському НПЗ та базі “шахедів” у Донецьку

        Галина Шподарева
        6 Листопада 2025 10:55
        Пожежа на базі "шахедів" у Донецьку / Скриншот
        У ніч на 6 листопада українські війська завдали кількох ударів по військових і логістичних об’єктах РФ. У результаті знищено базу зберігання та запуску “шахедів” у Донецьку, уражено Волгоградський нафтопереробний завод і три паливні бази в окупованому Криму.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Уночі 5 листопада підрозділи Сил оборони України уразили базу зберігання, комплектування та запуску БпЛА Shahed в тимчасово окупованому Донецьку на території аеропорту. Зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію. Завдання виконували підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем (414 бригада) та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

        Також Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ у РФ. Річний об’єм переробки нафтопродуктів цього заводу складає 15,7 млн тонн (5,6% від всієї переробки в Росії). Зафіксовано вибухи та пожежу в районі об’єкта.  

        “З метою зниження логістичних спроможностей противника на території тимчасово окупованої АР Крим уражено три об’єкти ПММ”, – повідомляє Генштаб.

        Так, на нафтобазі в населеному пункті Гвардійське зафіксовано влучання в резервуар та цистерни з ПММ на зливо-наливній естакаді. На двох базах ППМ в Сімферополі уражено резервуарні парки. Зафіксовано загоряння резервуарів з паливом.


