Суспільство

Генштаб оновив втрати росіян Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 11 січня, склали 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 367 620 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків та 22 ББМ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.01.24 орієнтовно склали: особового складу – близько 367620 (+830) осіб ліквідовано;

танків – 6050 (+12) од.;

бойових броньованих машин – 11238 (+22) од.;

артилерійських систем – 8699 (+15) од.;

РСЗВ – 957 (+1) од.;

засоби ППО – 641 (+2) од.;

літаків – 329 од.;

вертольотів – 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 од.;

крилаті ракети – 1806 (+1) од.;

кораблі/катери – 23 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 11596 (+21) од.;

спеціальна техніка -1337 (+1) од.



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