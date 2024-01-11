Суспільство

Генштаб оновив втрати росіян

11 Січня 2024 08:12
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війна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 11 січня, склали 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 367 620 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків та 22 ББМ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 367620 (+830) осіб ліквідовано;
  • танків – 6050 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин – 11238 (+22) од.;
  • артилерійських систем – 8699 (+15) од.;
  • РСЗВ – 957 (+1) од.;
  • засоби ППО – 641 (+2) од.;
  • літаків – 329 од.;
  • вертольотів – 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 од.;
  • крилаті ракети – 1806 (+1) од.;
  • кораблі/катери – 23 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11596 (+21) од.;
  • спеціальна техніка -1337 (+1) од.

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