Генштаб оновив втрати росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 11 січня, склали 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 367 620 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків та 22 ББМ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 367620 (+830) осіб ліквідовано;
- танків – 6050 (+12) од.;
- бойових броньованих машин – 11238 (+22) од.;
- артилерійських систем – 8699 (+15) од.;
- РСЗВ – 957 (+1) од.;
- засоби ППО – 641 (+2) од.;
- літаків – 329 од.;
- вертольотів – 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 од.;
- крилаті ракети – 1806 (+1) од.;
- кораблі/катери – 23 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11596 (+21) од.;
- спеціальна техніка -1337 (+1) од.