Генштаб оновив дані про втрати російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 417 950 своїх військових, за минулу добу — 1150.
Згідно з даними Генштабу ЗСУ станом на ранок понеділка, 4 березня, втрати РФ становлять:
- особового складу — близько 417 950 (+1150) осіб,
- танків — 6648(+8) од,
- бойових броньованих машин — 12660 (+21) од,
- артилерійських систем — 10210 (+22) од,
- РСЗВ — 1004 (+1) од,
- засобів ППО — 698 (+2) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7845 (+2),
- крилатих ракет — 1916 (+1),
- кораблів /катерів — 25 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 13374 (+42) од,
- спеціальної техніки — 1621 (+1).