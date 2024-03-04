Суспільство

Генштаб оновив дані про втрати російських окупантів

4 Березня 2024 08:17
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війна
Залишена позиція російських військ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 417 950 своїх військових, за минулу добу — 1150.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ станом на ранок понеділка, 4 березня, втрати РФ становлять:

  • особового складу — близько 417 950 (+1150) осіб,
  • танків — 6648(+8) од,
  • бойових броньованих машин — 12660 (+21) од,
  • артилерійських систем — 10210 (+22) од,
  • РСЗВ — 1004 (+1) од,
  • засобів ППО — 698 (+2) од,
  • літаків — 347 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7845 (+2),
  • крилатих ракет — 1916 (+1),
  • кораблів /катерів — 25 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 13374 (+42) од,
  • спеціальної техніки — 1621 (+1).

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