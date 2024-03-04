Суспільство

Генштаб оновив дані про втрати російських окупантів Залишена позиція російських військ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 417 950 своїх військових, за минулу добу — 1150. Згідно з даними Генштабу ЗСУ станом на ранок понеділка, 4 березня, втрати РФ становлять: особового складу — близько 417 950 (+1150) осіб,

танків — 6648(+8) од,

бойових броньованих машин — 12660 (+21) од,

артилерійських систем — 10210 (+22) од,

РСЗВ — 1004 (+1) од,

засобів ППО — 698 (+2) од,

літаків — 347 (+0) од,

гелікоптерів — 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7845 (+2),

крилатих ракет — 1916 (+1),

кораблів /катерів — 25 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 13374 (+42) од,

спеціальної техніки — 1621 (+1).



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