Політика

Генштаб: На Липці та Вовчанськ ворог скинув 24 КАБи
7 Липня 2024 17:06
генштаб
Хвилинку відпочити, перевести подих і перекурити. Бахмут. 25 лютого 2023 року. Архівне фото / Фото RFE/RL

Від початку доби відбулося 78 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенніі станом на 16:00 7 липня 2024.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від цинічних артилерійських обстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Попівка, Павлівка, Водолаги, Миропільське та Нова Гута.

Разом із тим, під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, терористи завдали одинадцять авіаударів – скинули 24 КАБи. Цілили у райони українських населених пунктів Липці та Вовчанськ.

  • Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти три рази атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Стариці, Липців та Вовчанська. Дві атаки відбито, одна – триває.
  • На Куп’янському напрямку противник сім разів штурмував наші позиції у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Синьківки, Стельмахівки та Андріївки. Три боєзіткнення досі продовжуються. Українські воїни стійко тримають оборону.
  • На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 10 атак на позиції українців поблизу Макіївки, Греківки, Невського та Тернів. Сім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще три – тривають.
  • Ворог продовжує шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Верхньокам’янського оборонцями української землі відбито дві атаки противника. Ситуація залишається контрольованою.
  • На Краматорському напрямку окупанти здійснили один штурм позицій нашого війська поблизу Калинівки. Бій досі триває.
  • На Торецькому напрямку відбулося три безуспішні ворожі атаки у районах Північного та Торецька.
  • На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах Нью-Йорка, Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Прогресу, Лозуватського, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, вісім боїв – ще тривають. Втрати ворога уточнюються.
    Варто зазначити, що сьогодні, на цьому напрямку, воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили ворожий літак Су-25.
  • Продовжується один бій на Курахівському напрямку. Наразі українські захисники вже відбили 15 атак окупаційної армії. Противник концентрує зусилля у бік Парасковіївки.
  • На Времівському напрямку було сім ворожих атак неподалік Водяного, Макарівки та Костянтинівки. Шість атак наші воїни відбили, ще одна – продовжується.
  • На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили два штурми росіян. Тут окупанти зазнали невдачі у районах Малої Токмачки та Роботиного.
  • На Придніпровському напрямку ворог безуспішно атакував наших оборонців на лівому березі Дніпра.

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