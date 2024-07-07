Генштаб: На Липці та Вовчанськ ворог скинув 24 КАБи

Від початку доби відбулося 78 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенніі станом на 16:00 7 липня 2024.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від цинічних артилерійських обстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Попівка, Павлівка, Водолаги, Миропільське та Нова Гута.

Разом із тим, під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, терористи завдали одинадцять авіаударів – скинули 24 КАБи. Цілили у райони українських населених пунктів Липці та Вовчанськ.