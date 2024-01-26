Генштаб: на фронті за добу відбулося 82 бойових зіткнення, на Мар’їнському напрямку відбили 25 атак росіян

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 82 бойових зіткнення. Російські загарбники масштабно атакували на Мар’їнському напрямку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загалом ворог завдав 2 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали: Комісарове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Роздолівка, Дружківка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Ставки Миколаївської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
- На Куп’янському напрямку українські захисники відбито 6 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
- На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак окупантів в районах населених пунктів Терни, Торське Донецької області та ще 2 атаки поблизу Макіївки Луганської області.
- На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
- На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 6 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 25 атак.
- На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.
- На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області.
- На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.
Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по 1 важливій цілі противника.