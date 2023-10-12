Генсек ООН закликав до створення гуманітарного коридору в Газі та звільнення заручників

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш заявив про необхідність гуманітарного коридору до Сектора Гази та звільнення всіх заручників.

“До Гази повинні бути допущені життєво необхідні товари, включаючи паливо, їжу і воду. Нам потрібен швидкий і безперешкодний гуманітарний доступ”, — написав Генсек ООН у соцмережі Х (колишній Твіттер).

За кілька годин до того він закликав до негайного звільнення всіх заручників, які утримуються в Газі.

“Цивільне населення повинно бути захищене в будь-який час. Міжнародне гуманітарне право має поважатися і дотримуватися”, — написав Гуттереш.

Контрольно-пропускний пункт Рафах, який є основним пунктом виїзду з непідконтрольної Ізраїлю території Гази, був закритий з вівторка після ізраїльських бомбардувань палестинської сторони, згідно з повідомленнями офіційних осіб в Газі і єгипетських джерел.