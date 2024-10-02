Генсек ООН відреагував на оголошення його персоною нон-грата в Ізраїлі

Ізраїль оголосив генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу заборону на в’їзд до країни. Гутерреш, у свою чергу, запевнив, що засуджує вчорашню масовану ракетну атаку Ірану на Ізраїль.

Про це повідомляє Reuters.

Так, 1 жовтня Гутерреш оприлюднив заяву, в якій він відреагував на напад Ірану: “Я засуджую розширення конфлікту на Близькому Сході, ескалацію за ескалацією. Це має припинитись. Нам необхідне припинення вогню”.

Своєю чергою міністерство закордонних справ Ізраїлю назвало реакцію Антоніу Гутерреша “неоднозначною” й звинуватило його в нездатності засудити масований ракетний удар Ірану по Ізраїлю.

Гутерреш відреагував на оголошення його персоною нон грата, запевнивши, що засуджує вчорашню масовану ракетну атаку Ірану на Ізраїль.

“Як і у випадку з квітневою атакою Ірану, і як мало бути очевидно вчора в контексті висловленого мною засудження, я знову рішуче засуджую вчорашню масовану ракетну атаку Ірану на Ізраїль”, – сказав він на засіданні Радбезу ООН, передає Укрінформ.

Водночас, на думку Гутерреша, з жовтня минулого року Ізраїль проводить у Газі “найбільш смертоносну й руйнівну воєнну кампанію” за роки його перебування на посаді генерального секретаря.

“Страждання, яких зазнає палестинський народ у Газі, неможливо собі уявити”, – сказав він.