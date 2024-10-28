Генсек НАТО підтвердив присутність військових з КНДР у Росії

У НАТО вперше підтвердили, що КНДР направила Росії своїх солдатів для війни проти України. Північнокорейські військові підрозділи наразі розгорнуто у Курській області РФ.

Про це під час брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає “Суспільне“.

“Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські війська були направлені до Росії й що північнокорейські підрозділи були розгорнуті в Курській області. Розгортання військ з КНДР є значною ескалацією і є черговим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і небезпечним розширенням війни, яку веде РФ”, – сказав генсек.

Він закликав НАТО закликає Росію і КНДР “негайно зупинити ці дії” й підкреслив, що поглиблення військової співпраці між цими обома державами становить загрозу як для індо-тихоокеанської, так і для євроатлантичної безпеки.

“Це підриває мир на Корейському півострові та підживлює російську війну проти України. Пхеньян вже поставив Росії мільйони боєприпасів і балістичних ракет, які розпалюють великий конфлікт у центрі Європи і підривають глобальний мир і безпеку. В обмін на це Путін надає Північній Кореї військові технології та іншу підтримку в обхід міжнародних санкцій. Це підкреслює важливість того, щоб демократії стояли разом, відстоюючи наші цінності і протистоячи спільним викликам безпеки”, – сказав Рютте.

25 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже найближчим часом Росія залучить перших північнокорейських військових.

Напередодні пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) поінформувала, що північнокорейські з’єднання вже прибули до Курської області для участі у повномасштабній російсько-українській війні.