Політика

Генпрокуратура Казахстану запропонувала заборонити товари із символами Z, V та ПВК “Вагнер”

5 Серпня 2023 10:40
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казахстан

Влада Казахстану спільно з Генпрокуратурою опрацьовує запровадження заборони на товари з «етнополітизованою символікою» в країні. Йдеться, зокрема, про символи ПВК «Вагнер», літери Z або V, а також емблеми Робочої партії Курдистану та «Східного Туркестану». Про це повідомляє агентство КазТАГ із посиланням на національну палату підприємців республіки «Атамекен».

Прокурор відділу захисту суспільних інтересів Куат Бапінов зазначив, що “окремими представниками різних етносів у громадському полі демонструється різна етнічна символіка”. Зокрема, у 2022 році після початку вторгнення Росії в Україну в Казахстані стали часто демонструвати на одязі, машинах та іграшках символи Z або V, а в магазинах рекламують та продають товари із символікою «Армія Росії» та «Ввічливі люди», які «викликали неоднозначну реакцію у суспільстві».

У рамках обмежень прокуратура запропонувала уряду заборонити виготовлення, перевезення та розповсюдження в Казахстані продукції із символами, які використовуються «противорюючими сторонами у збройних конфліктах, у військових чи інших насильницьких діях проти суверенітету та політичного режиму іншої держави». Крім того, за поширення в Казахстані зазначеної продукції пропонується запровадити адміністративну відповідальність.

Латинські літери V та Z наносять на російську техніку, яка бере участь у бойових діях на території України. Низка країн Заходу заборонила демонстрацію цих літер. Так, у двох землях Німеччини ввели кримінальну відповідальність за використання символу Z. Публічну демонстрацію символів Z та V заборонили також влада Латвії. Заборона на символіку російської армії діє і в Україні.


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