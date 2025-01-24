Суспільство

HD REZKA, Baskino, Filmix: розширено список заборонених російських сайтів з піратськими медіасервісами
24 Січня 2025 14:58
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Чоловік вмикає телевізор / Фото ілюстративне: itechua.com
Чоловік вмикає телевізор / Фото ілюстративне: itechua.com

До переліку заборонених російських сайтів з піратськими медіасервісами внесли нові домени Baskino, Filmix та HD REZKA, за допомогою яких ці платформи залишались доступними для українських користувачів.

Про це повідомила пресслужба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

“Відповідні рішення ухвалено у зв’язку із виявленими новими вебсайтами, за допомогою яких сервіси після обмеження і далі наявні у вільному доступі для користувачів з України”, – йдеться у повідомленні.

У Переліку аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресорки оновлено технічні параметри медіасервісів, які доповнено такими вебсайтами:

  • Baskino – 33 вебсайти: baskino.day, baskino.fm, baskino.se, vu.baksino.website та інші;
  • Filmix – 13 вебсайтів: filmix.fm, filmix.ws, filmix.pics та інші;
  • HD REZKA – 40 вебсайтів: rezka.biz, rezka-ua.tv, hdrezka-me.net, hdrezka.club та інші.

Тепер Національна рада поінформує Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку щодо обмеження доступу до цих заборонених сайтів.

Національна рада протягом трьох робочих днів повідомить Національну комісію, яка регулює електронні комунікації, радіочастотний спектр та поштові послуги, про обмеження доступу до зазначених вебсайтів постачальниками інтернет-послуг.

На сьогодні до Переліку сервісів держави-агресора внесено 27 медіасервісів.


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