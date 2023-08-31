За підсумками першого півріччя 2023 року газовий бізнес “Газпрому” став збитковим – уперше з часів пандемії і вдруге за останні 25 років.

Про це пише “КоммерсантЪ”.

Причиною жалюгідного стану справ у компанії називають різке падіння виручки від експорту.

Водночас, як пише “КоммерсантЪ”, причиною також стало скорочення транспортування газу газотранспортною системою укупі зі зростанням потужностей самої системи після введення газопроводів, що так і не запрацювали, для “Північного потоку-2”.

“Різке падіння виручки від експортних продажів газу на тлі зростання витрат і капітальних вкладень призвели до того, що газовий бізнес “Газпрому” – кореневий елемент діяльності групи – у першому півріччі виявився збитковим”, – пише російське видання.

Зазначається, що стан справ у “Газпромі”, найімовірніше, погіршуватиметься.

“У міру подальшого зниження цін на газ у Європі ситуація може погіршитися”, – констатує видання, наголошуючи, що такий стан речей спостерігався колись у першому півріччі 2020 року – у розпал пандемії, а до цього – у кризовому 1998 році, що став шоковим для російської економіки.

Істотна різниця в тому, що на той момент світові ціни на вуглеводні були на мінімальному рівні за останні 20 років: так, середня ціна Brent становила $39,9 за барель, а середня експортна ціна газу “Газпрому” – $124 за 1 тис. кубометрів.

Цього року ціни на нафту і газ були в рази вищими: нафта Brent – $78,5, а середня ціна на газ у Європі – близько $510 за 1 тис. кубометрів.

28 серпня розкрив звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) і бухгалтерську звітність за російськими стандартами звітності (РСБО). Згідно з останньою, чистий збиток головної компанії за підсумками першого півріччя становив 255 млрд руб.

За МСФЗ група “Газпром” отримала 296 млрд руб. прибутку, однак фактично цей показник було забезпечено виключно нафтовим бізнесом – “Газпром нафтою”, яка заробила в першому півріччі 304 млрд руб. прибутку.

Виручка ПАТ “Газпром” впала на 65%, до 2,74 трлн руб., зокрема виручка безпосередньо від продажу газу впала в 2,1 раза, до 1,7 трлн руб.

Загалом фінансові результати головної компанії схожі на перше півріччя 2020 року, коли збиток “Газпрому” за РСБО був навіть трохи більшим – 277 млрд руб.