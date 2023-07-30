Харлан з подругами залишилася без медалей

В італійському Мілані завершився командний турнір шаблісток на чемпіонаті світу 2023 з фехтування.

Українська команда поступилася у поєдинку за бронзові медалі збірної Південної Кореї (32:45).

Таким чином, Ольга Харлан із подругами посіли 4-те місце та залишилися без медалей ЧС-2023.

За збірну України виступали Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова.

Раніше українська збірна обіграла команди Узбекистану (45:27), Італії (45:33), США (45:44).

Потім Україна у поєдинку за путівку до фіналу програла команді Франції (32:45), а в іншому півфіналі Угорщина обіграла Південну Корею (45:39).

Результат жіночої команди шаблісток є найкращим для України на чемпіонатах світу.