Спорт

Харлан виборола “срібло” першого етапу Кубка світу з фехтування

10 Листопада 2023 20:01
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Харлан

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан здобула срібну медаль на першому етапі Кубка світу цього сезону в Алжирі.

У фіналі українка програла француженці Сарі Бальцер – 11:15.

Ця медаль стала для Ольги 30-ю на рівні Кубків світу.

У півфіналі українка перемогла представницю Греції Деспіну Георгіаду – 15:12. По ходу поєдинку українка програвала 4 уколи. В 1/32 фіналу Ольга перемогла Шихомі Фукушиму (15:7), в 1/16 – Саусен Будіаф (15:12), в 1/8 – Селію Перез Куенцу (15:11), в 1/4 – Тетяну Назлимов (15:9).


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