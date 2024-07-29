Спорт

Харлан програла у півфіналі і змагатиметься за бронзу
29 Липня 2024 20:31
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олімпіада, Харлан
Фрагмент поєдинку між Сарою Бальцер (ліворуч) та Ольгою Харлан у півфіналі змагань фехтувальниць / Фото Getty Images/Global Images Ukraine

У півфіналі змагань фехтувальниць в шаблі українка Ольга Харлан зустрічалася із Сарою Бальцер із Франції.

Весь матч попереду у рахунку була французька спортсменка, 2-й номер світового рейтингу.

У підсумку Харлан програла поєдинок із рахунком 15:7 і виступить у поєдинку за бронзу.

В іншому півфіналі за вихід у вирішальний матч змагатимуться Манон Брюне з Франції та Чой Себін з Південної Кореї.

На ОІ у Парижі Ольга Харлан спочатку виграла у Сіхомі Фукусіми з Японії (15:9), потім перемогла Анну Башту з Азербайджану (15:6), а у чвертьфіналі здобула перемогу над Анною Мартон з Угорщини (15:7).


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