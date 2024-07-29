Харлан програла у півфіналі і змагатиметься за бронзу

У півфіналі змагань фехтувальниць в шаблі українка Ольга Харлан зустрічалася із Сарою Бальцер із Франції.

Весь матч попереду у рахунку була французька спортсменка, 2-й номер світового рейтингу.

У підсумку Харлан програла поєдинок із рахунком 15:7 і виступить у поєдинку за бронзу.

В іншому півфіналі за вихід у вирішальний матч змагатимуться Манон Брюне з Франції та Чой Себін з Південної Кореї.

На ОІ у Парижі Ольга Харлан спочатку виграла у Сіхомі Фукусіми з Японії (15:9), потім перемогла Анну Башту з Азербайджану (15:6), а у чвертьфіналі здобула перемогу над Анною Мартон з Угорщини (15:7).