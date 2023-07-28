Харлан автоматично кваліфікована на Олімпіаду-2024 від МОК

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявив, що Міжнародний олімпійський комітет повідомив про надання шаблістці Ользі Харлан ліцензії для участі в Олімпійських іграх 2024 року.

«Ольга Харлан рішенням МОК кваліфікована до участі в Олімпіаді.

Попри весь хейт, який я особисто та моя команда пережили за ці 24 години, наполегливо працюючи заради українських атлетів і не реагуючи на нього, вже є перший результат.

Триває робота по зняттю «чорної картки» для подальших змагань Ольги та недопущенню аналогічних ситуацій в інших видах спорту. Слава Україні!», – написав Вадим Гутцайт у фейсбуці.

Нагадаємо, у четвер, 27 липня, Харлан дискваліфікували на чемпіонаті світу з фехтування через те, що вона не захотіла потиснути руку «нейтральній» представниці рф Анні Смірновій.