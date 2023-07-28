Спорт

Харлан автоматично кваліфікована на Олімпіаду-2024 від МОК

28 Липня 2023 19:08
читать на русском →
Харлан

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявив, що Міжнародний олімпійський комітет повідомив про надання шаблістці Ользі Харлан ліцензії для участі в Олімпійських іграх 2024 року.

«Ольга Харлан рішенням МОК кваліфікована до участі в Олімпіаді.

Попри весь хейт, який я особисто та моя команда пережили за ці 24 години, наполегливо працюючи заради українських атлетів і не реагуючи на нього, вже є перший результат.

Триває робота по зняттю «чорної картки» для подальших змагань Ольги та недопущенню аналогічних ситуацій в інших видах спорту. Слава Україні!», – написав Вадим Гутцайт у фейсбуці.

Нагадаємо, у четвер, 27 липня, Харлан дискваліфікували на чемпіонаті світу з фехтування через те, що вона не захотіла потиснути руку «нейтральній» представниці рф Анні Смірновій.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
28 Липня 2023 18:55

Біля Старомайорського 60 російських десантників вивели з ладу техніку і відмовилися воювати

28 Липня 2023 19:08

Харлан автоматично кваліфікована на Олімпіаду-2024 від МОК
28 Липня 2023 17:52

В Уряді визначились з початком та кінцем навчального року 2023/24
28 Липня 2023 17:00

У Таганрозі вибухнула ракета – губернатор
28 Липня 2023 16:26

Зеленський ветував законопроект про виділення коштів на Музей голодомору

Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

усі думки