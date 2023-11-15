Харків’янин підпалив авто колишньої дівчини, дізнавшись, що вона виходить заміж

У Харкові 11 листопада на вулиці Ньютона згоріла Renault Latitude: у підпалі підозрюють колишнього коханого власниці машини.

За даними облпрокуратури, чоловік спалив авто, дізнавшись, що 36-річна екскохана зібралася заміж.

“Чоловік мав з собою розпалювальну суміш, яку залив між капотом та лобовим склом у повітропровід автомобіля коханої, а також облив цією сумішшю ганчірку, яку поклав на заднє ліве колесо, після чого підпалив сірниками”, — сказано у повідомленні.

У результаті підпалу автомобіль Renault Latitude зазнав пошкоджень, сума завданих збитків наразі встановлюється.

Чоловіка затримали на місці скоєння злочину, нині він перебуває під вартою. Йому загрожує від трьох до 10 років позбавлення волі.