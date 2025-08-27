Харківський університет Каразіна планує відновити очне навчання

Харківський національний університет імені В. Каразіна планує частково відновити очне навчання з лютого 2026 року. Заняття проходитимуть у спеціально обладнаних безпечних просторах.

Про це повідомила ректорка університету Тетяна Кагановська, передає “Думка”.

“Сьогодні наше головне завдання – зробити так, щоб наші студенти мали можливість навчатися саме в аудиторіях, у безпечних просторах. Розуміючи, що на початку війни університет не мав достатньо таких локацій, ми працювали над тим, щоб шукати гроші та змогти створити ці безпечні простори. Сьогодні ми маємо таку можливість, ми проводимо ці роботи. Сподіваємося, що вчасно закінчимо наприкінці цього календарного року. І вже з другого семестру наші студенти будуть мати можливість вчитися в безпечних просторах Каразінського університету”, – сказала Кагановська.

Очне навчання в ХНУ було перерване 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді університет здійснює освітній процес онлайн.