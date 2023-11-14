Харківський спортсмен втік із розташування збірної, щоб уникнути мобілізації

Збірна України посіла п’яте місце на чемпіонаті світу з вуличної риболовлі, який пройшов в Італії. А після турніру, команду покинув Артур Білан, щоб залишитися в Європі.

Капітан української збірної з вуличної риболовлі Данило Лясов написав на своїй сторінці у Facebook про втечу колишнього напарника по команді.

За словами Лясова, його колеги відпочивали після виступу на змаганнях в Італії. Пізніше, коли вже мали повертатися в Україну помітили відсутність Артура Білана.

Утікач попрощався з Данилом Лясовим, надіславши тому повідомлення в месенджері. Білан розповів, що вже отримав дві повістки від представників ТЦК і, що хоче «мирного життя для себе і сім’ї».

Лясов прокоментував вчинок партнера так: «Артур Білан після невдалого виступу на ЧС у складі збірної України прийняв „таке важке рішення“. Поки всі спали і відпочивали перед дорогою додому…».