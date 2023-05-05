Харківський “Металіст” підозрюють у договірному матчі

Президент УАФ Андрій Павелко натякнув у пості в Facebook, що матч 24-го туру УПЛ між «Дніпром-1» та «Металістом» (5:0) міг мати договірний характер:

«Матчі 24-го туру УПЛ за участю лідерів національного чемпіонату викликали чималий резонанс і серед фахівців, і серед вболівальників. В матчі «Шахтар» – «Минай» не було зараховано гол, який може вирішити долю чемпіонату. І цей епізод особливо підкреслює важливість використання системи ВАР у кожному матчі чемпіонату.

У свою чергу поєдинок «Дніпро-1» – «Металіст» привернув увагу Комітету етики та чесної гри через нетипово високий рух ставок. Вдячний Комітету за швидку реакцію і оперативну зупинку трансляції букмекерських даних у цьому матчі!

Комітет арбітрів та Комітет з етики і чесної гри оперативно вивчають ситуацію, що склалася в обох матчах, і найближчим часом дадуть свою оцінку по кожному з них. Fair Play – тільки так мають проходити всі матчі в Україні! І тільки за таким принципом мають визначатися переможці у кожному нашому турнірі!»

За інформацією ЗМІ, УАФ тепер уважно вивчає не лише матч УПЛ «Дніпро-1» – «Металіст».

Повідомляється, що наразі вивчаються й інші матчі «Металіста», зокрема нещодавній поєдинок з «Вересом», який завершився з рахунком 5:5.

Правда, у минулих зустрічах харківської команди не було аномального руху ставок.

Наразі «Металіст» перебуває у складному фінансовому становищі. Раніше була інформація про заборгованості по зарплаті, а в таблиці команда опустилася у зону вильоту.