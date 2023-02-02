Суспільство

Харківський бабак традиційно дав прогноз на весну

2 Лютого 2023 13:01
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Весна у 2023 році настане у середині березня. Так бачить бабак Тимко ІІІ. Саме тоді, за прогнозом бабака, варто чекати на потепління.

Бабак дав прогноз 2 лютого на біостанції в Гайдарах під Харковом, повідомляє Суспільне Харків.

Також Тимку поставили питання про те, що треба їсти українцям, щоб бути здоровими: бабак обрав буряк.

В Українському гідрометцентрі зазначають, що День бабака — це свято, щоб привернути увагу до зникнення виду: “До серйозних наукових прогнозів та синоптики, це не має жодного стосунку”.

Доглядач бабака Тимка Володимир Ронкін розказав, що Тимко погано спить та схуд, це може бути наслідком стресу через війну.


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