Суспільство

Харківську школу № 11 перейменують на честь Дані Дідіка

25 Січня 2023 17:21
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харків

Мер Харкова Ігор Терехов дав доручення перейменувати школу № 11 на честь Дані Дідіка, який загинув у 2015-му внаслідок теракту біля Палацу спорту, повідомляє Суспільне.

Про це повідомив депутат Харківської міської ради Ігор Черняк. За його словами, відповідне доручення мер дав під час сесії міської ради.

“Сподіваюсь, що рішення буде підготовлено і прийнято вже на наступній сесії міськради”, — написав Черняк.

Батько Дані подякував за це рішення на своїй сторінці.

Дані Дідіку було 15, коли він загинув внаслідок теракту біля Палацу спорту — у лютому 2015-го року школяр був одним з учасників Маршу Єдності.

22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час мирного маршу Єдності стався вибух. На місці загинули двоє людей, були поранені ще 11. Згодом двоє поранених померли в лікарні, серед загиблих — правоохоронець і троє учасників акції — Данило Дідік (15 років), Микола Мельничук (18 років), Вадим Рибальченко (37 років), Ігор Толмачов (52 роки).


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