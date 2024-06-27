Харківська меблева фірма постачала продукцію в РФ і сплачувала там податки

Служба безпеки затримала чотирьох керівників харківської меблевої компанії, які підозрюються у співпраці з РФ.

“За матеріалами справи, фігуранти вели бізнес із московськими компаніями, які співпрацюють з державними установами РФ. Зокрема йдеться про підсанкційні ПАТ “Сбєрбанк” і АТ “Тінькофф”, – повідомили в СБУ.

Ще однією із клієнтів установи була російська корпорація “Ростелеком”, яка забезпечує зв’язком окупаційні угруповання РФ.

За матеріалами провадження, лише протягом 2022-2023 років зловмисники поповнили бюджет Росії на 140 млн рублів. Ці кошти держава-агресор отримала як податки і збори.

Як свідчать матеріали розслідування, для незаконної торгівлі керівники харківського підприємства задіяли мережу підконтрольних їм комерційних структур на території Росії та Близького Сходу.

Щоб замаскувати злочинні дії, вони встановили частину своїх виробничих потужностей на підконтрольне підприємство за кордоном.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Стосовно інших фігурантів, які переховуються за кордоном, у тому числі на території РФ, застосована заочна процедура повідомлення про підозру.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.