Економіка

“Харківські тепломережі” судитимуться з боржниками
25 Липня 2024 15:05
читать на русском →
заборгованість, тепло, харків
Фахівці КП “ХТМ” проводять ремонтні роботи / Скріншот відео

На сьогоднішній день мешканці Харкова заборгували КП “Харківські теплові мережі” понад 7 мільярдів гривень, повідомили в “ХТМ”.

Як заявив фінансовий директор підприємства Ігор Горішний, “дуже багато споживачів не хочуть оплачувати послуги, які надає підприємство з постачання теплової енергії та гарячої води в силу різних об’єктивних чи суб’єктивних причин”.

Він нагадав, що 6 травня цього року набув чинності закон, згідно з яким банки можуть, зокрема, блокувати рахунки неплатників.

“Ми вимушені прийти до такої не зовсім популярної міри, як позов до суду, наголосити на тому, що це не просто слова, і те, що ми направляємо в смс повідомлення про те, що готуються позови до суду, то вони дійсно готуються”, – заявив Горішний.

За його словами, тільки за 2023 рік і перше півріччя 2024-го на користь підприємства було винесено понад 10 000 судових рішень на загальну суму 560 мільйонів гривень.

“Що стосується уже коли рішення винесено, то вплинути на його хід ми вже практично не можемо, там уже все: боржник виявлений судом, прийняте відповідне рішення і вже тоді вступають в дію і в силу виконавці, які виконують свою роботу, відповідно до законодавства. Тому абсолютно можливе і блокування рахунків, арешт майна, автомобілів, земельних ділянок “, – попередив фіндиректор тепломереж.

Горішний також додав, що зараз “ХТМ” опинилося у скрутному становищі. На сьогодні обсяги ремонтних робіт у десятки разів перевищують мирний регламент. А фінансування тримається виключно на підтримці міського бюджету та закордонних кредитах.

Ба більше – для того, щоб Харків пережив зиму, протягом короткого літа теплоенергетикам потрібно зробити неможливе – повністю децентралізувати систему опалення мегаполіса, яка будувалася 90 років.

“Це питання виживання міста в умовах війни. Городянам зі свого боку потрібно лише вчасно сплатити рахунок”, – підсумував Ігор Горішний.


Актуальне відео
ТОП-новини
25 Липня 2024 15:28

Клименко: Вважаємо, що підозрюваний у вбивстві Фаріон – лише виконавець
25 Липня 2024 17:57

Журналісти ідентифікували підозрюваного у вбивстві Фаріон
25 Липня 2024 15:52

На війні загинув колишній мер Умані
25 Липня 2024 15:44

Бійцям 31 ОМБр вдалося прорватися з оточення біля Прогресу
25 Липня 2024 15:11

Затримано підозрюваного у вбивстві Фаріон
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
усі думки