“Харківські тепломережі” судитимуться з боржниками

На сьогоднішній день мешканці Харкова заборгували КП “Харківські теплові мережі” понад 7 мільярдів гривень, повідомили в “ХТМ”.

Як заявив фінансовий директор підприємства Ігор Горішний, “дуже багато споживачів не хочуть оплачувати послуги, які надає підприємство з постачання теплової енергії та гарячої води в силу різних об’єктивних чи суб’єктивних причин”.

Він нагадав, що 6 травня цього року набув чинності закон, згідно з яким банки можуть, зокрема, блокувати рахунки неплатників.

“Ми вимушені прийти до такої не зовсім популярної міри, як позов до суду, наголосити на тому, що це не просто слова, і те, що ми направляємо в смс повідомлення про те, що готуються позови до суду, то вони дійсно готуються”, – заявив Горішний.

За його словами, тільки за 2023 рік і перше півріччя 2024-го на користь підприємства було винесено понад 10 000 судових рішень на загальну суму 560 мільйонів гривень.

“Що стосується уже коли рішення винесено, то вплинути на його хід ми вже практично не можемо, там уже все: боржник виявлений судом, прийняте відповідне рішення і вже тоді вступають в дію і в силу виконавці, які виконують свою роботу, відповідно до законодавства. Тому абсолютно можливе і блокування рахунків, арешт майна, автомобілів, земельних ділянок “, – попередив фіндиректор тепломереж.

Горішний також додав, що зараз “ХТМ” опинилося у скрутному становищі. На сьогодні обсяги ремонтних робіт у десятки разів перевищують мирний регламент. А фінансування тримається виключно на підтримці міського бюджету та закордонних кредитах.

Ба більше – для того, щоб Харків пережив зиму, протягом короткого літа теплоенергетикам потрібно зробити неможливе – повністю децентралізувати систему опалення мегаполіса, яка будувалася 90 років.

“Це питання виживання міста в умовах війни. Городянам зі свого боку потрібно лише вчасно сплатити рахунок”, – підсумував Ігор Горішний.