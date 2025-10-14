Харківські прокурори ліквідували в Києві банду, що обманювала літніх і хворих

Чотирьом мешканцям столиці повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою. За даними слідства, вони продавали біодобавки під виглядом участі у державній програмі, вводячи в оману переважно людей похилого віку та пацієнтів із серйозними захворюваннями.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури підозри оголошено за ч. 5 ст. 190 КК України. Слідство встановило, що 2022 року киянин створив і очолив організовану групу, до якої залучив трьох знайомих — двох жінок і чоловіка. Для прикриття діяльності використовували ТОВ, від імені якого замовляли виготовлення біологічно активних добавок на потужностях іншого підприємства. Продукція не містила заявлених компонентів, але продавалася під вигаданою торговельною назвою.

Орендувавши офіс у бізнес-центрі Києва, ділки систематично телефонували потенційним покупцям, представлялися «кваліфікованими фахівцями» та приписували засобам «чудодійні» властивості. Товари пропонували нібито в межах державної програми «Підтримка». Після отримання замовлень «препарати» надсилали поштою, а гроші перераховували на підконтрольні рахунки.

Реклама

Реклама

Наразі доведено шість епізодів шахрайства на суму майже 100 тис. грн; додатково перевіряється причетність групи до ошукання понад 80 осіб на близько 1 млн грн. Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, БАДи, спортивне харчування та інші речові докази, використані у злочинній діяльності.

Прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП у Харківській області, оперативний супровід — Управління протидії кіберзлочинам у Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.